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14 мар 2023

У Lexus LFA появится преемник

У Lexus LFA появится преемник
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus планирует превратить концепт Electrified Sport в полноценного преемника суперкара LFA, который сможет конкурировать с европейскими суперкарами. Первые прототипы покажут уже в 2025 году

Новинка будет создана в двух версиях – первая станет гибридной. Силовую установку здесь построят на основе четырехлитрового 700-сильного мотора V8. В дополнение к нему на машину установят электрический 300-сильный двигатель. Таким образом, совакупная мощность  составит тысячу лошадиных сил.

Будет у суперкара и версия, под капотом которой «пропишутся» лишь электрические двигатели. Здесь, к сожалению, нет каких-либо подробностей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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