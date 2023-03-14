У Lexus LFA появится преемник

Компания Lexus планирует превратить концепт Electrified Sport в полноценного преемника суперкара LFA, который сможет конкурировать с европейскими суперкарами. Первые прототипы покажут уже в 2025 году

Новинка будет создана в двух версиях – первая станет гибридной. Силовую установку здесь построят на основе четырехлитрового 700-сильного мотора V8. В дополнение к нему на машину установят электрический 300-сильный двигатель. Таким образом, совакупная мощность составит тысячу лошадиных сил.

Будет у суперкара и версия, под капотом которой «пропишутся» лишь электрические двигатели. Здесь, к сожалению, нет каких-либо подробностей.