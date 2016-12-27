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27 дек 2016

Lexus объявляет о начале масштабного отзыва своих автомобилей в России

Lexus объявляет о начале масштабного отзыва своих автомобилей в России
Автор фото: неткаршоу.ком

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о проведении масштабного отзыва автомобилей премиального суббренда японской компании Toyota – Lexus – на российском рынке.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – кроссоверы премиум-класса Lexus NX (200, 200t и 300h), реализованные на территории РФ в период с 11-ого сентября 2014 года по настоящее время. Общее количество отзываемых автомобилей – 18 757 экземпляров, из которых 11 398 шт. приходятся на модификации NX 200 и NX 200t, а 1 619 шт. – на модификацию NX 300h. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Эта модель поставляется в комплекте с системой удержания тормозов, которая призвана сохранить давление тормозной жидкости в цилиндрах. Она автоматически выключается, когда автомобиль начинает движение. Кроме того, в системе предусмотрена функция деактивации и включение стояночного тормоза при оттягивании ремня безопасности водителя. В этом случае система оповещает водителя аудиосигналом и соответствующим сообщением на приборной панели.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стала неисправность в программном обеспечении блока управления тормозной системы. Из-за этого существует высокая вероятность того, что стояночный тормоз не активируется в вышеназванных обстоятельствах. В этом случае, когда трансмиссия будет находиться в режиме «Паркинг», автомобиль может начать движение, что, в свою очередь, может стать причиной ДТП.

Официальные дилеры российского подразделения японской компании Toyota оповестят всех своих клиентов, которые приобрели кроссоверы Lexus NX в указанные сроки, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в одном из сервисных центров.

В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут обновление программного обеспечения блока управления тормозной системы.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт, Autonews, Колеса.ру

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