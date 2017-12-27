Компания Lifan привезет в следующем году на российский рынок свой новый кроссовер X70, который станет заменой X60. Машина получила полностью новую платформу и техническую начинку, но ее внешность до конца не утверждена.

По словам представителей компании сейчас прототипы Lifan X70 проходят дорожные испытания в зимних условиях на российских дорогах. Продажи новинки должны начаться весной 2018 года, цены, технические характеристики и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж.

Кроме того, в следующем году Lifan выведет на наш рынок обновленный кроссовер X50. Машина получит модернизированные двигатели и обновленные комплектации. После рестайлинга у нее изменится внешность и габариты.

На сегодня Lifan является самой популярной китайской маркой на российском рынке. За 11 месяцев этого года компания продала 14 844 автомобилей. Более половины пришлось на кроссовер X60. Модельный ряд на нашем рынке представлен пятью моделями кросоверами X50, X60 и Myway, а также седанами Solano и Murman.