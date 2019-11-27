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27 ноя 2019

Бренд Lifan умрет

Бренд Lifan умрет

СМИ узнали об остановке производства автомобилей марки в Китае и о возможном банкротстве компании

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, в прошлом месяце компания установила антирекорд по продажам, скатившись на последнее место в рейтинге автопроизводителей в Китае: было реализовано всего шесть новых машин. Кроме того сообщалось, что один из китайских заводов компании закрыт, второй – продан.

Также сообщается о возможном банкротстве Lifan. Источники предполагают, что это стало результатом невысокого качества автомобилей марки, падения продаж и растущих расходов. Между тем, в России у компании дела обстоят немногим лучше. По информации Motor.ru, за десять месяцев было продано около 3,7 тысячи новых «Лифанов», что на 71 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, модель X70, производство которой в России было прекращено еще в 2018 году, до сих пор не вернулась на рынок.

При написании новости использовалась информация:
motor

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