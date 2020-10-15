Китайский Lifan признан банкротом: он задолжал сотни миллионов долларов

В китайском городе Чунцине прошел судебный процесс по делу о банкротстве холдинга Lifan. Материнское юрлицо и десять его дочерних предприятий, включая автомобильное Lifan Motors, признали банкротами еще 11 августа, теперь же начинается этап расчета по долгам

Всего подано 489 требований на общую сумму 1,128 млрд юаней (около 167,6 млн долларов). Из них подтверждены требования на 700 млн юаней (примерно 104 млн долларов). Отдельным блоком идут 162 неурегулированных гражданских и арбитражных иска на 870 млн юаней (129 млн долларов).

Источником проблем Lifan являются неэффективный менеджмент и неконкурентоспособность его продукции. Фирма, основанная предпринимателем Инь Миншанем, пошла ко дну после того, как он отошел от оперативного управления и привлек к руководству холдинга своих детей и супругу.

По мнению независимых китайских экспертов, собственными силами Lifan Motors уже не выберется из кризиса. Его ждут распродажа активов и поглощение более успешным автопроизводителем. Одним из возможных покупателей Lifan недавно называли Geely, но обе стороны это отрицают.