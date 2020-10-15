Автомобильный портал Motorpage
15 окт 2020

Китайский Lifan признан банкротом: он задолжал сотни миллионов долларов

Китайский Lifan признан банкротом: он задолжал сотни миллионов долларов

В китайском городе Чунцине прошел судебный процесс по делу о банкротстве холдинга Lifan. Материнское юрлицо и десять его дочерних предприятий, включая автомобильное Lifan Motors, признали банкротами еще 11 августа, теперь же начинается этап расчета по долгам

Всего подано 489 требований на общую сумму 1,128 млрд юаней (около 167,6 млн долларов). Из них подтверждены требования на 700 млн юаней (примерно 104 млн долларов). Отдельным блоком идут 162 неурегулированных гражданских и арбитражных иска на 870 млн юаней (129 млн долларов).

Источником проблем Lifan являются неэффективный менеджмент и неконкурентоспособность его продукции. Фирма, основанная предпринимателем Инь Миншанем, пошла ко дну после того, как он отошел от оперативного управления и привлек к руководству холдинга своих детей и супругу.

По мнению независимых китайских экспертов, собственными силами Lifan Motors уже не выберется из кризиса. Его ждут распродажа активов и поглощение более успешным автопроизводителем. Одним из возможных покупателей Lifan недавно называли Geely, но обе стороны это отрицают.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lifan находится на грани разорения

22 июня 2020
Lifan x70

Lifan рассказал о сроках появления модели X70 в России

28 ноября 2019

Бренд Lifan умрет

27 ноября 2019
Lifan X70

Названа дата появления в России Lifan X70

13 июня 2018
Lifan X70

Lifan привез в России кроссовер X70

17 апреля 2018
Lifan X70

Lifan привезет в Россию конкурента Hyundai Creta

25 января 2018

 Новости LIFAN

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"
Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 2020 заставит забыть прошлое
Тест драйв
12 октября 2020

Land Rover Defender 110
"Land Rover Defender заставит забыть прошлое"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 «во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»
Тест драйв
09 октября 2020

Skoda Rapid
"«Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»"
KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом
Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"

Написано новостей:

2 6 8 8 2