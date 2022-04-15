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15 апр 2022

Lifan окончательно покинул рынок России

Lifan окончательно покинул рынок России

В свое время этот китайский автопроизводитель был одним из самых популярных в нашей стране - достаточно вспомнить модели X60 и Solano, которые разошлись стотысячным тиражом. Разумеется, такие показатели были достигнуты в 2014-2018 годах (самых лучших для Lifan)

К сожалению, в последующие года продажи стали падать, конечно же были попытки подстегнуть показатели выпуском новинок, вроде кроссовера X70, но пара сотен проданных машин негативную картину не исправляли. Кроме того у Компании начались проблемы и в Китае - она находилась на грани банкротства. Правда, окончательного исчезновения не случилось - компанию выкупил концерн Geely и переориентировал ее на выпуск дешевых электрокаров, пусть и с сохранением самостоятельности бренда.

Что касается ухода с российского рынка, то официального заявления на этот счет еще не было, хотя производство машин в Черкесске, как и поставки из Китая уже давно прекращены. Число дилерских центров бренда с каждым месяцем неуклонно сокращается и сейчас счет идет на единицы. Более того компания никак не ведет коммуникацию со СМИ - письменные запросы остаются без ответа, а телефона горячей линии, который представлен на сайте компании, попросту не существует.

При написании новости использовалась информация:
Китайские автомобили

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