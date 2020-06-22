Lifan находится на грани разорения

Lifan снова оказался на грани банкротства. В арбитражных судах КНР рассматривается порядка 400 исков от кредиторов на общую сумму почти 3 млрд юаней (28,5 млрд рублей)

В текущих обстоятельствах, когда продажи Lifan даже на родине за последние пять лет (с 2015 по 2019 годы) рухнули в 10 раз, а действующих задолженностей становится все больше и больше, компания может попросту прекратить свое существование уже в ближайшие недели, пишет Autohome.

С «умирающим» автопроизводителем сейчас судятся дистрибьюторы, поставщики, потребители и даже собственные дочерние подразделения. Всего, как стало известно «Автоновостям дня», суды уже рассмотрели 221 арбитражное дело, по которым Lifan должен компенсировать истцам 1,8 млрд юаней.

Тем не менее, хотя бы мизерный шанс удержаться на плаву у «Лифана» есть – благодаря действующему бизнесу по производству и продаже мототехники и нераспроданным земельным участкам. В частности, на днях в социальных сетях сообщили, что к продаже готовится земля под заводом в Чунцине, которая должна принести компании от 1,5 до 2,5 млрд юаней. По другим объектам такой информации нет, но очевидно, что автопроизводитель сделает все возможное, чтобы преодолеть все трудности и вновь стать конкурентоспособным хотя бы на ключевых рынках.