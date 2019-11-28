Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2019

Lifan рассказал о сроках появления модели X70 в России

Lifan рассказал о сроках появления модели X70 в России

Компания не отказывается от своих планов, несмотря на слухи о возможном прекращении существования

В российском представительстве китайской компании Lifan заявили, что продажи модели X70 возобновятся к концу декабря, а не осенью, как планировалось изначально. Автомобили будут возить в страну из Китая, несмотря на то, что будущее марки на домашнем рынке находится под угрозой.

Напомним, что некоторое время назад в СМИ прошла информация, что продажи «Лифана» на домашнем рынке стремятся к нулю, сборка машин на двух предприятиях остановлена, а самой компании грозит банкротство и уход с рынка. Представители марки назвали эту информацию «недостоверной», однако подтвердили, что один из заводов бренда в Чунцине действительно остановил производство автомобилей, но не по причине его продажи, а из-за «передачи земельного участка в пользу правительства».

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lifan x70

Lifan рассказал о сроках появления модели X70 в России

28 ноября 2019

Бренд Lifan умрет

27 ноября 2019
Lifan X70

Названа дата появления в России Lifan X70

13 июня 2018
Lifan X70

Lifan привез в России кроссовер X70

17 апреля 2018
Lifan X70

Lifan привезет в Россию конкурента Hyundai Creta

25 января 2018
Lifan X70

Lifan привезет в Россию новый кроссовер

27 декабря 2017

 Новости LIFAN X70

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es 2019 он представит вас в лучшем виде Тест драйв
28 ноября 2019

Lexus ES
"Он представит вас в лучшем виде"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 как личный фитнес-тренер
Тест драйв
25 ноября 2019

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace как личный фитнес-тренер"
Fiat Doblo - fiat doblo 2015 карета или тыква?
Тест драйв
22 ноября 2019

Fiat Doblo
"Карета или тыква?"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 4 4