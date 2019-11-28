Lifan рассказал о сроках появления модели X70 в России

Компания не отказывается от своих планов, несмотря на слухи о возможном прекращении существования

В российском представительстве китайской компании Lifan заявили, что продажи модели X70 возобновятся к концу декабря, а не осенью, как планировалось изначально. Автомобили будут возить в страну из Китая, несмотря на то, что будущее марки на домашнем рынке находится под угрозой.

Напомним, что некоторое время назад в СМИ прошла информация, что продажи «Лифана» на домашнем рынке стремятся к нулю, сборка машин на двух предприятиях остановлена, а самой компании грозит банкротство и уход с рынка. Представители марки назвали эту информацию «недостоверной», однако подтвердили, что один из заводов бренда в Чунцине действительно остановил производство автомобилей, но не по причине его продажи, а из-за «передачи земельного участка в пользу правительства».