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13 мар 2017

Полноразмерный кроссовер Lifan появится в России

Полноразмерный кроссовер Lifan появится в России
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер X80, премьера которого состоялась еще в прошлом году, наконец, добрался и до России

Автомобиль немного отличается от показанного на автосалоне, в первую очередь иным логотипом на решетке радиатора, место ладьи на которой теперь занимает шильдик с надписью «Lifan». В остальном дизайн автомобиля перекликается с нынешним поколением полноприводника Toyota Highlander, но, несмотря на то, что облик автомобиля нельзя назвать самобытным, о прямом копировании речи не идет.

Полного привода у кроссовера пока не будет, но в перспективе его появление возможно. Двигатель, так же, пока всего один бензиновый 2-литровый 4-цилиндровый с наддувом, выдающий 197 лошадиных сил. Он сочетается с 6-ступенчатой АКПП. Но в будущем гамма моторов может дополниться атмосферными двигателями объемом 1,8 и 2,4 л. Более полной информации о них пока нет. А вот габариты новинки уже известны: длина составит 4820 мм, ширина 1934 мм, а колесная база 2 790 мм, что выдает принадлежность X80 к классу полноразмерных кроссоверов. Других подробностей о новинке производитель не раскрыл, но появятся они совсем скоро, перед началом продаж, старт которых назначен на 28 марта.

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