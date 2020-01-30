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30 янв 2020

Lincoln и Rivian разрабатывают электрокар

Lincoln и Rivian разрабатывают электрокар

Информация о том, что автомобильная компания Lincoln и американский стартап Rivian объединили усилия для разработки совместной модели, подтвердилась. Итоговым продуктом может стать некий «зеленый» кроссовер

Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что к середине 2022 года в модельном ряду Lincoln появится некий электромобиль (предположительно, кроссовер или внедорожник), в основу которого ляжет архитектура Rivian. Кроме того, электрокару прочили и силовую установку разработки американского стартапа.

Решение об участии в совместном проекте было логичным шагом с учетом того, что Ford, владеющий Lincoln, инвестировал в Rivian 500 миллионов долларов. Эти средства, в том числе были потрачены на разработку так называемой скейтборд-платформы, которая позже легла в основу внедорожника R1S и пикапа R1T.

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