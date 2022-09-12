Автомобильный портал Motorpage
12 сен 2022

Представлен обновленный Lincoln Corsair

Представлен обновленный Lincoln Corsair

Компания Lincoln, премиальное подразделение концерна Ford обнародовала детали обновления вседорожника Corsair. Старт продаж намечен на начало следующего года.

Снаружи отличить нового «Корсара» от «дореформенного» будет крайне сложно – ибо они идентичны друг другу, но стоит открыть дверь, как разница сразу бросается в глаза – интерьер здесь обновили, в частности прежний 8-дюймовый экран заменили на независимо установленный 13,2-дюймовый дисплей. Доступна также 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. 

Что касается моторной гаммы, то ее урезали, убрав из линейки турбомотор объемом в 2.3 литра. У клиента теперь есть выбор лишь между двухлитровым турбированным агрегатом (250 лошадиных сил) либо 266-сильным гибридом. Отметим, что На обновлённом Corsair дебютировала новая версия фирменного «автопилота» BlueCruise — у Lincoln она именуется ActiveGlide. Как ранее сообщал концерн Ford, в версии 1.2 «автопилот» сможет самостоятельно менять полосы движения по команде водителя (достаточно нажать рычаг сигнала поворота), поддерживать движение в полосе на скоростях до 130 км/ч, а также смещаться чуть в сторону в пределах полосы, если в соседней движется крупный транспорт.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lincoln Star Concept (2022)

Представлен Lincoln Star – первый электрокар марки

21 апреля 2022

Lincoln готовится представить свой первый электрокар

12 апреля 2022
Lincoln Aviator (2020)

Lincoln выпустит пять электромобилей до 2026 года

15 февраля 2022
Lincoln Zephyr [CN] (2022)

Представлен Lincoln Zephyr

22 ноября 2021

Lincoln возвращается к производству седанов

27 сентября 2021
Lincoln Navigator 2014 вид сбоку сзади

Lincoln Navigator обновился

19 августа 2021

 Новости Lincoln

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор»
Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 3 0