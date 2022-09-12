Представлен обновленный Lincoln Corsair

Компания Lincoln, премиальное подразделение концерна Ford обнародовала детали обновления вседорожника Corsair. Старт продаж намечен на начало следующего года.

Снаружи отличить нового «Корсара» от «дореформенного» будет крайне сложно – ибо они идентичны друг другу, но стоит открыть дверь, как разница сразу бросается в глаза – интерьер здесь обновили, в частности прежний 8-дюймовый экран заменили на независимо установленный 13,2-дюймовый дисплей. Доступна также 12,3-дюймовая цифровая приборная панель.

Что касается моторной гаммы, то ее урезали, убрав из линейки турбомотор объемом в 2.3 литра. У клиента теперь есть выбор лишь между двухлитровым турбированным агрегатом (250 лошадиных сил) либо 266-сильным гибридом. Отметим, что На обновлённом Corsair дебютировала новая версия фирменного «автопилота» BlueCruise — у Lincoln она именуется ActiveGlide. Как ранее сообщал концерн Ford, в версии 1.2 «автопилот» сможет самостоятельно менять полосы движения по команде водителя (достаточно нажать рычаг сигнала поворота), поддерживать движение в полосе на скоростях до 130 км/ч, а также смещаться чуть в сторону в пределах полосы, если в соседней движется крупный транспорт.