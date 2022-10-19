Lincoln заставит своих дилеров потратиться

Американская компания Lincoln в преддверии перехода на электротягу предупредила своих официальных дилеров о необходимости крупных инвестиций

Каждому дилеру, а их у марки насчитывается более шестисот по всему миру, придется выложить от 400 до 950 тысяч долларов для создания необходимой инфраструктуры для электрокаров – установке стационарных зарядных станций, включая высокомощные.

Тем, кто пойдёт на такие инвестиции, производитель позволит продавать неограниченное количество электромобилей. Однако разрывать отношения с дилерскими центрами, отказавшимися вкладывать средства, Lincoln не планирует. Правда и квота машин у таких центров будет гораздо меньше. Надо сказать, что Cadillac, например, сразу разрывает дилерские контракты с теми, кто не желает реконструировать свои центры для продаж электрокаров.