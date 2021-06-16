Lincoln отказывается от ДВС

Американский производитель планирует перевести весь модельный ряд на электротягу к 2030 году. Кроме того, Lincoln анонсировал свой первый электрокар

Первая «зеленая» модель Lincoln будет показана широкой публике уже в следующем году. К сожалению, каких-либо подробностей о машине нет. Единственное, что доподлинно известно, так это факт того, что по размерам автомобиль будет близок к крупному кроссоверу Aviator. Еще один факт – зеленый SUV будет первым автомобилем Lincoln, который будет выполнен в новой фирменной стилистике.

Что касается технической стороны модели, то кроссовер будет базироваться на абсолютно новой платформе, которая сможет быть основой как для переднеприводных, так и для заднеприводных моделей. Приоткрыта завеса тайны и над запасом хода машины, который составит 550 километров.