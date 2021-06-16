Автомобильный портал Motorpage
16 июн 2021

Lincoln отказывается от ДВС

Lincoln отказывается от ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Американский производитель планирует перевести весь модельный ряд на электротягу к 2030 году. Кроме того, Lincoln анонсировал свой первый электрокар

Первая «зеленая» модель Lincoln будет показана широкой публике уже в следующем году.  К сожалению, каких-либо подробностей о машине нет. Единственное, что доподлинно известно, так это факт того, что  по размерам автомобиль будет близок к крупному кроссоверу Aviator. Еще один факт – зеленый SUV будет первым автомобилем Lincoln, который будет выполнен в новой фирменной стилистике.

Что касается технической стороны модели, то кроссовер будет базироваться на абсолютно новой платформе, которая сможет быть основой как для переднеприводных, так и для заднеприводных моделей. Приоткрыта завеса тайны и над запасом хода машины, который составит 550 километров.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lincoln возродил модель Zephyr

20 апреля 2021
Lincoln Corsair (2020)

Новый Lincoln Corsair – названа дата выхода

21 января 2021
Lincoln Nautilus

Lincoln анонсировал премьеру нового кроссовера Nautilus

12 ноября 2020
Lincoln Continental 2017

Lincoln отказался от Continental спустя 4 года после его возрождения

03 июля 2020

Ford отменил проект электромобиля под маркой Lincoln

30 апреля 2020

Lincoln и Rivian разрабатывают электрокар

30 января 2020

 Новости Lincoln

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H9 - haval h9 (2020) выкинул мотор и «встал на гусеницы» Тест драйв
16 июня 2021

Haval H9
"Выкинул мотор и «встал на гусеницы»"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) честно и по делу
Тест драйв
10 июня 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Честно и по делу"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro (2021) как средство профилактики авитаминоза и апатии
Тест драйв
07 июня 2021

Chery Tiggo 8
"Средство профилактики авитаминоза и апатии"

Написано новостей:

2 8 4 5 4