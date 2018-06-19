Компания Lincoln продолжает планомерную работу по смене индексов своих моделей на имена собственные.

На очереди кроссовер MKC, который будет переименован в Corsair. Произойдет это, предположительно, в 2020 году при смене поколений этой модели. Ранее кроссовер MKX был переименован в Nautilus.

По неофициальной информации дилерам уже показали Lincoln Corsair вместе с Ford Kuga следующего поколения, новым Ford Explorer и электрическим кроссовером Mach 1. Нынешнее поколение Lincoln MKC обновилось прошлой осенью. Машина получила 2-литровый двигатель мощностью 245 л.с. и 2,3-литровый силовой агрегат (285 л.с.). Lincoln MKC одна из самых успешных нынешних моделей марки: в год продается более 25 тысяч MKC.

