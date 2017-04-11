Компания Lincoln опубликовала первое изображение новой модели, которая будет представлена на мотор-шоу в Нью-Йорке. Затемненное фото сопровождалось текстом «Нам нравится думать, что некоторые вещи стоят ожидания». Речь наверняка идет о новом поколении внедорожника Navigator

Судя по фото, Lincoln Navigator получит переднюю часть с большой радиаторной решеткой, в которую вписан подсвеченный логотип марки. Головная оптика будет полностью светодиодной. Вероятнее всего, стилистика внедорожника будет пересекаться с одноименным концептом, который компания показала в прошлом году. Правда, подъемные двери, наверняка уступят место обычным, появятся центральные стойки, а некоторые футуристичные детали так и остануться концептуальными. Кроме того, облик Lincoln Navigator будет пересекаться с седаном Continental нового поколения.

В конструкции Lincoln Navigator будет широко применятся алюминий, что при росте размеров должно позволить «сбросить» ему несколько килограммов по сравнению с нынешним поколением. Вероятнее всего, внедорожник будет оснащен 3,5-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом. В нынешнем поколении его мощность составляет 380 л.с., но ранее представители бренда намекали на то, что новое поколение будет мощнее. Двигатель будет агрегатироваться с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.