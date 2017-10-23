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23 окт 2017

Lotus представил самые быстрый Elise

Lotus представил самые быстрый Elise
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Lotus продолжает выпускать одну специальную модификацию своих моделей за другой. На этот раз показана самая легкая модификация спорткара Elise. Она получила название Cup 260.

Мощность 1,8-литрового турбомотора Toyota на этой версии составляет 253 л.с. Однако, мощность двигателя здесь не самое главное: инженерам Lotus удалось облегчить спорткар на 15 килограммов по сравнению с версией Cup 250 до 902 киллограммов. Вся экономия достигнута за счет замены капота, крышки моторного отсека и замены обычных тормозов на двухсоставные.

Кроме того, была улучшена аэродинамика: изменилась форма вентиляционных отверстий в передних крыльях, а сзади было установлено большое антикрыло, благодаря которому на скорости 241 км/ч на задние колеса спорткара действует прижимная сила в 180 килограмов.

До 100 км/ч Lotus Elise Cup 260 разгоняется за 4,2 секунды, максимальная скорость превышает 250 км/ч. Компания выпустит всего 30 экземпляров этой версии, причем на все машины уже получены предзаказы.

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При написании новости использовалась информация:
Lotus

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