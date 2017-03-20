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20 мар 2017

Сверхлегкая версия Lotus Elise

Сверхлегкая версия Lotus Elise
Автор фото: фирма-производитель

В компании Lotus представили новую модификацию спорткара Elise, обновленную модель Sprint. Вес новой версии автомобиля удалось снизить до 798 кг, что на 41 кг легче оригинала. Это стало возможным благодаря использованию карбона в конструкции машины

Новая модель Lotus Elise без сомнения порадует всех поклонников этого британского автомобиля. Спорткар оснащен 1,8 литровым бензиновым двигателем с четырьмя цилиндрами. Мощность мотора составляет 220 лошадиных сил, а до 100 км\ч более облегченный автомобиль сможет разогнаться за 4,1 секунды.

Также у клиентов Lotus Elise будет возможность приобрести спорткар с 1,6 литровым атмосферным двигателем. Его мощность составляет 135 лошадиных сил, а разогнаться до сотни он сможет за 5,9 секунд. Оба двигателя отлично синхронизируются с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Сейчас в компании уже начали разрабатывать родстер Elise нового поколения. Его показ широкой публике запланирован в 2020 году. Родстер построят на алюминиевым шасси, вследствие чего вес машины еще больше уменьшится.

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При написании новости использовалась информация:
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