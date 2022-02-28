С конвейера сошел последний Lotus Elise

Знали ли вы, что культовая модель, появившаяся в 1995 году, была названа в честь внучки Романо Артиоли – экс-владельца фирмы Lotus. Символично, но последний Elise был передан лично ей – Элизе Артиоли

Финальный автомобиль выполнен в цвете Championship Gold и оснащён наддувной 240- сильной 1,8-литровой «четвёркой». Стоит отметить и крайне низкий вес – 922 килограмма, хотя первое поколение Elise было еще на 150 килограмм легче. Интересный факт – у Lotus Elise никогда не было своего собственного двигателя – моторы заимствовались у концерна Toyota, впрочем инженеры Lotus их серьезно дорабатывали.

Так, например, в финальном Elise установлен мотор 2ZZ-GE объемом 1.8 литра. В стандартном исполнении его можно встретить на множестве автомобилей - Toyota Celica, Corolla, Matrix. Удивительно, но его даже ставили на американские «Понтиаки», конкретнее на модель Vibe. Интересно, но разрабатывали мотор не в Toyota, а силами компании Yamaha.

Вернемся к Lotus - инженеры марки установили на этот двигатель компрессор, перепрошили ЭБУ и.т.д. В результате форсировки мощность агрегата увеличилась со 150 до 250 лошадиных сил, что позволяет Elise разгоняться до 100 за пять секунд (при максимальной скорости в 265 километров в час)