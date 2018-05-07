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7 май 2018

Lotus представил новую модификацию Exige

Lotus представил новую модификацию Exige
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lotus, честно говоря, начала утомлять бесконечными новыми модификациями существующих моделей. Но пока новые не разработаны британцам приходится выкручиваться.

Впрочем, новый вариант, Lotus Exige 410, достоин особого внимания. Построен он на базе прошлогодней трековой версии 430 и стал первым Exige с двигателем мощностью более 400 л.с. имеющим допуск на дороги общего пользования.

От гоночной версии дорожная получила несколько элементов шасси, регулируемые амортизаторы Nitron, стабилизаторы Eibach. Инженеры компании внесли в них настройки, чтобы с Exige 410 было проще справится на обычной дороге, а не на гоночном треке. Кроме того, без изменений на дорожную версию перекочевала 6-ступенчатая механическая коробка передач, сцепление и система охлаждения с масляным радиатором.

Мощность 3,5-литрового двигателя Toyota с нагнетателем Edlebrock и жидкостным интеркулером снижена с 435 на гоночной версии до 416 л.с. Не удивляйтесь индексу — в британских лошадиных силах отдача составляет именно 410 л.с.

В Lotus постарались максимально облегчить кузов: из углепластика сделаны сплиттер, передний обтекатель, корпуса воздухозаборников и крышка капота, диффузор — из алюминия. Дошло до того, что в центральном тоннеле прорезали окошки, сквозь которые виден механизм переключения передач.

Купе разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, что на одну десятую хуже, чем у гоночного Lotus Exige 430, максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч. Для родстера с мягким верхом максимальная скорость ограничена на отметке 233 км/ч.

В Европе Lotus Exige 410 обойдется в 112 тысяч евро. В России ни одна из моделей Lotus официально не поставляется.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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