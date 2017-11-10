Такое ощущение, что в Lotus решили вообще не заниматься разработкой новых моделей, а ограничиться созданием все более и более экстремальных версий для своих нынешних моделей. Распродав Lotus Exige Cup 380, который вышел тиражом в 60 экземпляров, британцы представили еще более мощный вариант этого спорткара.

Новинка получила название Lotus Exige Cup 430. Как уже понятно из названия мощность 3,5-литрового V6 от Toyota, который в компании дооснастили механическим нагнетателем, составляет 430 л.с.

Прибавка в 50 л.с. позволила сократить время разгона до 100 км/ч до 3,3 секунд, это на две десятых меньше, чем у Cup 380. Максимальная скорость выросла на 7 км/ч до 280 км/ч. После того, как на спорткар был установлен новый аэродинамический кит из углеволокна его масса снизилась на один килограмм до 1056 кг. По словам представителей компании обвес и развитое заднее антикрыло образуют 220 килограммов прижимной силы на высокой скорости.

Поклонники могут радоваться: в отличие от Cup 380, Lotus Exige Cup 430 будет выпускаться в таких объемах, в которых потребуется на рынке. Стоимость машины составляет 127,5 тысяч евро.