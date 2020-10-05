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5 окт 2020

Британское правительство займется разработкой спорткаров Lotus

Британское правительство займется разработкой спорткаров Lotus
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lotus разработает новую автомобильную архитектуру, которая станет основой для относительно доступного спорткара. Британские власти окажут весомую поддержку проекту

Компания Lotus разработает совершенно новую автомобильную платформу, которая станет основой для электрокара следующего поколения. При этом проект будет профинансирован британским правительством, сообщает пресс-служба марки. Lotus выиграл конкурс на государственную поддержку в области разработки новой легкой автомобильной архитектуры, которую создадут при участии поставщика алюминиевых компонентов Sarginsons и группы ученых из лондонского Университета Брунеля.

В компании пока не приводят технических подробностей о предстоящей модели, но отмечают, что собираются разработать на новом шасси целую линейку спортивных автомобилей, которые будут гораздо доступнее электрического гиперкара Evija.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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