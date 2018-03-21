Первый кроссовер Lotus будет построен на платформе Volvo. Об этом в интервью Autocar рассказал исполнительный директор компании Жан-Марк Жале. Напомним, что Volvo и Lotus принадлежат китайской Geely.

По словам Жале кроссовер должен иметь отточенную управляемость. «Он должен проходить повороты, как никакой другой автомобиль в этом классе. Иначе весь наш проект можно считать провальным», — заявил Жале.

Кроссовер Lotus позаимствует платформу Scalable Product Architecture (SPA), которая была разработана Volvo. Кроме того на машине будет использовано широкое число комплектующих Volvo, включая сенсорный экран, который устанавливается в автомобили 90-й серии.

Окончательный облик машины должен быть утвержден в течении ближайших двух месяцев, после чего начнется подготовка к его производству. Собирать кроссовер Lotus будут в Китае, хотя Жале не исключает, что машину будут собирать и на родине марки. Основные конкуренты: Porsche Macan и Maserati Levante.