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21 мар 2018

Кроссовер Lotus построят на платформе Volvo

Кроссовер Lotus построят на платформе Volvo
Автор фото: Autocar

Первый кроссовер Lotus будет построен на платформе Volvo. Об этом в интервью Autocar рассказал исполнительный директор компании Жан-Марк Жале. Напомним, что Volvo и Lotus принадлежат китайской Geely.

По словам Жале кроссовер должен иметь отточенную управляемость. «Он должен проходить повороты, как никакой другой автомобиль в этом классе. Иначе весь наш проект можно считать провальным», — заявил Жале.

Кроссовер Lotus позаимствует платформу Scalable Product Architecture (SPA), которая была разработана Volvo. Кроме того на машине будет использовано широкое число комплектующих Volvo, включая сенсорный экран, который устанавливается в автомобили 90-й серии.

Окончательный облик машины должен быть утвержден в течении ближайших двух месяцев, после чего начнется подготовка к его производству. Собирать кроссовер Lotus будут в Китае, хотя Жале не исключает, что машину будут собирать и на родине марки. Основные конкуренты: Porsche Macan и Maserati Levante.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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