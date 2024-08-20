Автомобильный портал Motorpage
20 авг 2024

Lotus Eletre получил спецверсию для фанатов фильмов «Чужой»

Lotus Eletre получил спецверсию для фанатов фильмов «Чужой»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lotus показала особую версию электрокроссовера Eletre, оформленного в стилистике новой части фильма «Чужой: Ромул»

Главной визуальной “фишкой” спецверсии стал красный узор на черном кузове, который повторяет силуэт пришельца из серии фильмов ужасов. Особое внимание привлекает оформление передней части, которое внешне напоминает раскрытую пасть Ксеноморфа. Также автомобиль оснастили оригинальными 22-дюймовыми колесными дисками и капотом из углепластика. Внутри на подголовниках кресел можно заметить изображение Лицехватов, паукообразных существ из фильмов.

Такой Lotus Eletre выпустили только в одном экземпляре и его стоимость не рассекречивается. Он послужит частью рекламной компании к выходу фильма и только после, вероятно, будет продан одному из клиентов марки. Напомним, что Eletre оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 603 л.с. или 903 л.с. в зависимости от комплектации. Самая мощная версия способна разогнаться до “сотни” за 2,95 с.   

При написании новости использовалась информация:
ithome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lotus

В Lotus создали подразделение по созданию персонализированных моделей

21 марта 2024
Lotus Emeya

Lotus выводит на рынок 918-сильный электроседан Emeya

19 января 2024
Lotus Emeya (2025)

Представлен Lotus Emeya

08 сентября 2023
Lotus Emira

Представлен самый мощный спорткар от Lotus

13 июля 2023

Lotus разработает спортивный универсал

22 мая 2023
Lotus Elan +2 (1972)

Взгляните на уникальный Lotus Elan +2

31 января 2023

 Новости Lotus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi H5 - hongqi h5 (2023) бизнес-класс по-китайски Тест драйв
19 августа 2024

Hongqi H5
"Бизнес-класс по-китайски"
Amber A5 - amber a5 (2024) от a до я
Тест драйв
16 августа 2024

Amber A5
"От A до Я"
Changan UNI-V - changan uni-v (2023) равнение на флагмана
Тест драйв
12 августа 2024

Changan UNI-V
"Равнение на флагмана"
- cyclone rt3s городская мобильность
Мотоциклы
08 августа 2024


"Городская мобильность"

Написано новостей:

3 5 0 0 5