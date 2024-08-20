Lotus Eletre получил спецверсию для фанатов фильмов «Чужой»

Компания Lotus показала особую версию электрокроссовера Eletre, оформленного в стилистике новой части фильма «Чужой: Ромул»

Главной визуальной “фишкой” спецверсии стал красный узор на черном кузове, который повторяет силуэт пришельца из серии фильмов ужасов. Особое внимание привлекает оформление передней части, которое внешне напоминает раскрытую пасть Ксеноморфа. Также автомобиль оснастили оригинальными 22-дюймовыми колесными дисками и капотом из углепластика. Внутри на подголовниках кресел можно заметить изображение Лицехватов, паукообразных существ из фильмов.

Такой Lotus Eletre выпустили только в одном экземпляре и его стоимость не рассекречивается. Он послужит частью рекламной компании к выходу фильма и только после, вероятно, будет продан одному из клиентов марки. Напомним, что Eletre оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 603 л.с. или 903 л.с. в зависимости от комплектации. Самая мощная версия способна разогнаться до “сотни” за 2,95 с.