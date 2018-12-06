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6 дек 2018

Lotus готовит гиперкар

Lotus готовит гиперкар

Знаменитая марка, по видимому, хочет вернуть себе былую славу и будет использовать для этого все доступные методы, например - строительство гиперкара. Во всяком случае, план именно такой

Согласно британскому изданию Autocar, разработка автомобиля идет полным ходом и по всей вероятности,  это будет самая быстрая, дорогая и ультимативная электрическая модель в истории марки. Да, вы не ослышались, автомобиль, которого называют «убийцей Bugatti Chiron», будет полностью электрическим.

Однако, электрическая установка не повлияет на его показатели. Наоборот, предполагается, что у гиперкара будет специально спроектированная многомоторная силовая установка, полный привод и блок батарей, созданный с применением технологий следующего поколения и высокой плотностью хранения заряда. Подобное решение будет обладать высокой мощностью - около 1000 лошадиных сил.   Что касается даты выхода нового гиперкара, то о серийной версии говорить пока рано, так как нет даже и концептуальной модели. Получается, что  на данный момент, автомобиль существует лишь на бумаге или, по крайней мере, в компьютерах разработчиков.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, motor, Autocar

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