Lotus готовит гиперкар

Знаменитая марка, по видимому, хочет вернуть себе былую славу и будет использовать для этого все доступные методы, например - строительство гиперкара. Во всяком случае, план именно такой

Согласно британскому изданию Autocar, разработка автомобиля идет полным ходом и по всей вероятности, это будет самая быстрая, дорогая и ультимативная электрическая модель в истории марки. Да, вы не ослышались, автомобиль, которого называют «убийцей Bugatti Chiron», будет полностью электрическим.

Однако, электрическая установка не повлияет на его показатели. Наоборот, предполагается, что у гиперкара будет специально спроектированная многомоторная силовая установка, полный привод и блок батарей, созданный с применением технологий следующего поколения и высокой плотностью хранения заряда. Подобное решение будет обладать высокой мощностью - около 1000 лошадиных сил. Что касается даты выхода нового гиперкара, то о серийной версии говорить пока рано, так как нет даже и концептуальной модели. Получается, что на данный момент, автомобиль существует лишь на бумаге или, по крайней мере, в компьютерах разработчиков.