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27 окт 2017

Lotus готовит свой первый в истории кроссовер

Lotus готовит свой первый в истории кроссовер

В сети оказались патентные изображения кроссовера Lotus. Судя по всему компания подала заявку на авторские права его дизайна в китайское патентное ведомство. Таким образом, британцы вновь начали работать над созданием своего первого в истории SUV.

Ранее Lotus уже планировал создать кроссовер, однако, ему не хватало финансирования для этого. Летом компания перешла под контроль китайской Geely и, судя по всему, получила необходимые инвестиции.

Судя по рисункам у Lotus будет компактный кроссовер с обликом в стиле спорткаров компании, купеобразным силуэтом и широкими задними стойками. В глаза бросается необычная крыша автомобиля с выемкой в центре: по всей видимости это аэродинамическое приспосбление.

Никаких технических деталей о будущей новинке пока нет. Вероятнее всего кроссовер будет оснащаться двигателями производства Toyota, теми же, что Lotus устанавливает на свои спорткары.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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