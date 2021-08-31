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31 авг 2021

Lotus готовится представить четыре электромобиля.

Lotus готовится представить четыре электромобиля.
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lotus, принадлежащая китайскому концерну Geely, раскрыла план по дальнейшей электрификации модельного ряда. Согласно ему, в течение следующих пяти лет она выпустит четыре новинки.

Первым на мировую арену выйдет среднеразмерный кроссовер. Вслед за ним на рынке появится некое четырехдверное купе. В конце 2026 года Lotus покажет еще один кроссовер и спорткар. В целом о машинах в данный момент известно очень мало – даже товарных наименований нет. Производитель предпочитает обозначать их кодом «Type» с определенным числовым номером.

Что до технических характеристик, то пока производитель заявил лишь то, что все машины будут построены на модульной платформе  Lotus Premium, которая позволяет создавать машины различного форм-фактора и габаритов за счет изменяемой колесной базы.

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