Lotus готовится представить четыре электромобиля.

Компания Lotus, принадлежащая китайскому концерну Geely, раскрыла план по дальнейшей электрификации модельного ряда. Согласно ему, в течение следующих пяти лет она выпустит четыре новинки.

Первым на мировую арену выйдет среднеразмерный кроссовер. Вслед за ним на рынке появится некое четырехдверное купе. В конце 2026 года Lotus покажет еще один кроссовер и спорткар. В целом о машинах в данный момент известно очень мало – даже товарных наименований нет. Производитель предпочитает обозначать их кодом «Type» с определенным числовым номером.

Что до технических характеристик, то пока производитель заявил лишь то, что все машины будут построены на модульной платформе Lotus Premium, которая позволяет создавать машины различного форм-фактора и габаритов за счет изменяемой колесной базы.