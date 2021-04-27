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27 апр 2021

Lotus готовится представить свой последний бензиновый автомобиль

Lotus готовится представить свой последний бензиновый автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Британская марка уже нынешним летом покажет нам свой последний спорткар с традиционным двигателем внутреннего сгорания. После Lotus будет заниматься только электрифицированными автомобилями.

Итак, новый автомобиль  получит название «Emira»  и будет представлен шестого июля 2021 года.  Подробностей о спорткаре нет, но производитель заявляет о том, что новинка будет построена на некой новой алюминиевой платформе. Двигатели не раскрываются, но есть версия, что Lotus традиционно воспользуется 3,5-литровой «шестеркой» Toyota с собственными настройками. В любом случае, все нюансы будут раскрыты летом.

Отметим, что в Lotus активно готовятся и к презентации своего первого кроссовера, который нам покажут в начале следующего года. Модель  станет уже последователем «зеленой философии» и получит 700-сильный электромотор.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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