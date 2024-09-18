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18 сен 2024

Lotus представил концептуальный 3-местный суперкар Theory 1

Lotus представил концептуальный 3-местный суперкар Theory 1
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lotus показала новый концептуальный суперкар Theory 1. Он оснащен 1000-сильной электромоторной системой и имеет 3-местный кокпит, как у McLaren F1

В основе кузова Lotus Theory 1 лежит углепластиковый монокок, а весь аэродинамический обвес выполнен из целлюлозного стекловолокна. Благодаря этому снаряженная масса суперкара составляет 1600 кг. Особое внимание также привлекают двери по типу крыла бабочки и узкая L-образная оптика. Передние колеса имеют размерность 265/35 R20, а задние - 325/30 R 21. Примечательно, что благодаря особым шинам Pirelli P Zero Elect автомобиль получил 10% прибавку к запасу хода до 402 км.

Внутри расположились три сиденья, при этом водительское место находится посередине, как в McLaren F1, а два пассажирских по бокам от него. В отделке салона используется множество переработанных материалов, а сам интерьер выполнен в минималистическом стиле.

Силовая установка Theory 1 включает два электромотора мощностями 300 л.с. (спереди) и 700 л.с. (сзади). Суммарная мощность - 1000 л.с. Набирает первую “сотню” концепт за 2,5 с. Максимальная же скорость ограничена на отметке в 320 км/ч.
 

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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