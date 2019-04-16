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16 апр 2019

Lotus подтвердил разработку собственного гиперкара

Lotus подтвердил разработку собственного гиперкара
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lotus подтвердила работу над полностью электрическим гиперкаром. Новинка получит название Type 130 и станет первой серийной моделью марки, представленной после более чем десятилетнего перерыва

Свое имя гиперкар получил в честь знаковых машин в истории британской марки: первого автомобиля с композитным монококом Type 14 Elite 1957 года и Type 111 (Elise) с рамой из экструдированного алюминиевого профиля. К слову, в основу новинки ляжет монокок из карбона. Из особенностей дизайна можно назвать два больших воздуховода в задней части кузова и выдвижные камеры, которые устанавливаются вместо боковых зеркал заднего вида. 

Что касается техники, то автомобиль будет оснащен силовой установкой, которая разрабатывалась Williams Advanced Engineering. Она выдает более 1000 сил и питается от блока батарей, установленного за пассажирским отсеком. Сообщается, что без подзарядки автомобиль сможет проезжать около 400 километров.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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