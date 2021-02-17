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17 фев 2021

Lotus представил автомобиль с закрылками

Lotus представил автомобиль с закрылками
Автор фото: фирма-производитель

Новый спорткар позаимствовал для себя несколько технологий из мира самолетов. Получилось весьма интересно

Эта технология – самолетные закрылки. Их слегка интерпретировали для использования в автомобильном мире. Получилось так, что их роль стали исполнять кузовные панели.  На прямых участка они лежат ровно, а при прохождении виражей детали слегка приподнимаются, что обеспечивает большую прижимную силу. Иначе говоря, пока ты едешь прямо, аэродинамическое сопротивление минимально, а на виражах оно увеличивается.

Что касается техники, то E-R9, а именно такое название и носит проект, является электрокаром. Мощность автомобиля не раскрывается, так как он пока существует в виде рендеров, но указывается, что он будет обладать четырьмя моторами – по одному на каждое колесо.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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