Британская компания Lotus представила самый мощный и экстремальный вариант купе Exige, допущенный до дорог общего пользования

Версию Exige 380 Cup облегчили по сравнению с «просто» 380, на 59 килограмм. В качестве опции для купе предлагается титановая выпуская система, которая позволяет «сбросить» еще около десяти килограмм.

Купе получило новые аэродинамические элементы, такие как, воздухоотводы в крыльях, передний сплиттер и регулируемое заднее антикрыло. Это позволило увеличить прижимную силу на 43%. Также Lotus Exige 380 Cup получил более широкие задние шины (285/30 R18).

Также была проведена работа над электроникой: перепрограммирован блок управления двигателем, настраиваемый трекшн-контроль, систему стаблизации с несколькими режимами работы. У купе регулируемые амортизаторы, установлены задний стабилизатор поперечной устойчивости и 4-поршневые тормоза AP Racing.

Купе оснащается 3,5-литровым двигателем Toyota, мощность которого доведена до 380 л.с. благодаря наличию приводного компрессора.

До 96 км/ч (60 миль/час) Lotus Exige 380 Cup разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость равна 280 км/ч.

Компания выпустит всего 60 экземпляров Lotus Exige 380 Cup.