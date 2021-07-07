Lotus представил новый спорткар - это Toyota!

Нет, мы не сошли с ума, просто под капотом английской новинки стоит японское сердце

Да, в Lotus наконец-то показали Emira. Новинку пришлось ждать достаточно долго, учитывая факт того, что предшественника - модель Evora показали еще в 2008 году! К слову, Emira является, по своему, уникальной моделью. Дело в том, что этот спорткар стал последним Lotus с "чистым" двигателем внутреннего сгорания - последующие модели будут уже гибридами и электромобилями.

Что ж, раз уж мы заговорили про двигатели, то расскажем про "сердце" Emira. Итак, под капотом спорткара находится 3,5-литровый V6 Toyota с механическим наддувом, мощность — 400 л.с., крутящий момент — 430 Нм. Самое интересное заключается в том, что у данного движка есть и альтернатива в виде двухлитрового мотора с наддувом от Mercedes AMG. Он развивает 360 лошадиных сил. К слову, в качестве трансмиссии здесь доступен только робот, а двигатель от Toyota сочетается не только с автоматом, но и с механикой!