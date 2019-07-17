Lotus представил свой самый мощный гиперкар

Британская компания Lotus представила электри­ческий гиперкар Evija. Он стал не только первым электро­мобилем марки, но и самым мощным серийным автомо­билем в мире.

На Lotus Evija установлено четыре 500-сильных электро­мотора — по одному на каждое из колёс. Совокупная мощность гиперкара составляет 2000 л.с. и 1700 Н·м. По предварительным данным, с места до «сотни» Evija должен разгоняться менее чем за три секунды, а до 300 км/ч — менее чем за девять. На ускорение со 100 до 200 км/ч гиперкар в теории тратит менее трёх секунд. Максимальная скорость модели превышает 340 км/ч.

Аккумулятор ёмкостью 70 кВт·ч с четырьмя радиаторами расположен за спинками кресел. Паспортный запас хода на одной зарядке составляет 400 кило­метров или семь минут на гоночном треке в боевом режиме. Батарею можно заряжать от станции мощностью до 800 кВт, что позволяет восполнить запас за девять минут. Но пока в Европе встречаются станции максимум на 350 кВт. В таком случае зарядка займёт вдвое больше времени. Однако у суперкара есть ещё и система быстрой замены батарей.