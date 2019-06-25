Lotus приступил к тестам первого кроссовера

Компания Lotus начала дорожные испытания первого кроссовера в своей истории. Закамуфлированный прототип был замечен возле штаб-квартиры британской марки в Хетеле

На снимках изображен так называемый «мул», под кузовом вседорожника китайской марки Lynk & Co (ей, как и Lotus, владеет Geely) спрятаны узлы и агрегаты новинки. При этом от «китайца» тестовый прототип отличается более широкой колеей, а также отсутствием патрубка выпускной системы.

Это может говорить о том, что кроссовер Lotus получит гибридную установку с возможностью подзарядки аккумуляторов от электросети и сможет передвигаться исключительно на электрической тяге. К слову, ранее сообщалось, что кроссовер Lotus построят на масштабируемой архитектуре SPA, позаимствованной у Volvo XC90 и XC60 (шведская марка тоже принадлежит Geely).