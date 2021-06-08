Lotus раскрывает свой спорткар по частям

Британцы опубликовали тизерные фотографии нового спорткара Emira, который станет последним автомобилем Lotus с двигателем внутреннего сгорания

Как вы думаете, что изображено на тизере? Силуэт спорткара? Какой-либо кузовной элемент? Рендер? Отвечаем - ни то, ни другое, ни третье. Нам показали руль! Да, обычный руль и цифровую приборную панель. Интересная деталь- красная зона на тахометре начинается с семи тысяч оборотов.

Но на этом все! Производитель до сих пор не раскрыл данных ни по трансмиссии, ни по мотору. Так что по прежнему приходится гадать, что именно расположится под капотом у новинки. Вообще здесь есть два варианта. Первый - в Lotus воспользуются модернизированным 3,5-литровым двигателем V6 от Toyota. Второй вариант - двухлитровый турбо-мотор от Volvo. Вполне возможно, что будут использоваться сразу два двигателя, так как компания изначально заявляла расширенную моторную гамму.