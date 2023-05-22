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22 май 2023

Lotus разработает спортивный универсал

Lotus разработает спортивный универсал

После 2026 года компания Lotus может вывести на рынок спортивный электрический универсал. Руководство марки уже подтвердило, что ведет работы в данном направлении

Стоит уделить внимание 2026 году, дело в том, что нынешняя продуктовая стратегия не предусматривает создания универсала, то есть работы сейчас, которые уже ведутся, не являются приоритетными. Да и про саму машину пока ничего конкретного неизвестно.

Ближайшая важная разработка – кроссовер Type 134, которому обещают уникальный дизайн и мощную 400-сильную силовую установку. К слову, в арсенале Lotus уже имеется батарейный вседорожник — модель Eletre, производство которой организовано в Китае. Eletre стал первым кроссовером мраки.

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