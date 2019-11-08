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8 ноя 2019

Lotus собирается выпустить бюджетный спорткар на каждый день

Lotus собирается выпустить бюджетный спорткар на каждый день
Автор фото: фирма-производитель

Британцев тоже накрыла "эпидемия возрождений": вместе с новой моделью в линейку Lotus может вернуться имя Elan

Этим именем британцы планировали пополнить свой модельный ряд еще в 2010 году, представив одноименный концепт и пообещав, что он перевоплотится в серийную модель в 2013-м. Но этого не произошло. По всей видимости, в Lotus рассчитывают, что поддержка Geely позволит им серьезно обновить модельный ряд, и готовятся к третьему пришествию Evian, если учитывать, что оригинальная модель появилась в 1962 году, а второе поколение выпустили в 1989-м.

Пока эти намерения обсуждаются лишь на уровне слухов, однако, издание Autocar сообщает, что новый Elan займет позицию на ступень выше актуального Elise. Причем новинку будут строить на новой платформе, которая дебютирует примерно через два года вместе с новыми Exige и Evora. Кроме того, есть мнение, что в Lotus всерьез намерены построить новый Esprit и довести до логического завершения проект кроссовера.

При написании новости использовалась информация:
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