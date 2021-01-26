Lotus урезает свой модельный ряд

На такой критический шаг компания идет ради светлого будущего одной-единственной новинки!

Какие автомобили попали под нож? Elise, Exige и Evora – три гордости британского автопроизводителя и, практически, три его символа. Да, к сожалению, в 2021 году их жизненный цикл подойдет к концу. Получается, что Lotus сам себя лишает большей части модельной линейки. Несколько нелогично выходит, не правда ли?

На самом деле у англичан есть интересный план. Старое уходит, уступая дорогу новому и инновационному. Да, нас будет ожидать новое семейство спорткаров! Пока оно представлено лишь одной машиной под кодовым названием «Тип-131». Подробностей немного, но уже заявлено, что автомобиль получит гибридную силовую установку. Поговаривают, что в идеологическом плане новинка станет наследником Esprit из семидесятых годов. Возможно, нас ждет очередное возрождение классики.