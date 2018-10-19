Lotus вернётся в Россию

Британский бренд Lotus, который теперь принадлежит китайской Geely планирует возвращение в Россию с новыми моделями

В Geely сообщили, что планируют значительную модернизацию производства в Хетеле и строительство нового производства в западной части Англии. Общий объём вложений в развитие бренда Лотус оценивается в 2 миллиарда долларов.

В результате китайцы собираются наладить производство новых моделей, в том числе сегмента SUV, тренды которого показывают устойчивый рост. Владельцы бренда сообщили и о планах возвращения бренда на российский рынок.

Бренд Лотус известен автовладельцам эксклюзивными спортивными машинами. В последние годы марка сильно сдала позиции конкурентам, что и привело к появлению новых владельцев. На сегодняшний день Geely владеет контрольным пакетом компании, размером в 51%, но имеет намерение значительно увеличить свою долю собственности. В ближайших планах компании возвращение на рынок спорткаров и расширение модельного ряда. Новые собственники намерены потеснить на рынке конкурентов из Порше и Феррари.