Появились новые подробности о кроссовере Lotus

В Сети появилась новая порция слухов о кроссовере Lotus. По данным китайских СМИ, производство модели, которая получит имя Lambda, начнется до конца нынешнего года, а основой для вседорожника станет модульная платформа SPA

Изначально предполагалось, что вcедорожный Lotus по размерам будет сопоставим с Porsche Macan (4696×1 926×1624 миллиметра), однако теперь речь идет о Porsche Cayenne, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В длину Lambda растянется на 4,9 метра; ширина составит около двух метров, а высота — 1,6 метра. В основу кроссовера ляжет платформа Scalable Product Architecture (SPA), на которой построены Volvo XC90, XC60 и гибридное купе Polestar 1.

Моторная гамма новинки будет представлена бензиновыми «турбочетверками» — возможно, это двигатели Volvo из семейства VEA (также обозначаются как Drive–E) со своими особыми настройками, — гибридной системы типа PHEV, а также полностью электрической силовой установки. Но ни о тех, ни о других никакой информации нет.