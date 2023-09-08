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8 сен 2023

Представлен Lotus Emeya

Представлен Lotus Emeya
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Lotus представила электрический лифтбэк под названием Emeya. Производство модели начнется в 2024 году

Производитель относит данный автомобиль к классу Hyper GT. Другими словами, автомобиль встает в иерархии выше представленного в прошлом месяце Lamborghini Lanzador Ultra. Напомним, что Lotus является суббрендом китайского концерна Geely, поэтому производство автомобилей наладят в Китае.

Emeya сконструирован на платформе SEA, которая также лежит в основе кроссовера Eletre. Стандартная версия получит два электромотора суммарной мощностью 612 л.с. и 710 Нм крутящего момента. У более дорогих версий суммарная мощность двух электромоторов составит 918 л.с. и 985 Нм. Емкость аккумулятора - 102 кВт*ч. Запас хода составит 500-600 км. Примерный разгон до «сотни» - 2,78 с. Максимальная скорость - 256 км/ч.

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