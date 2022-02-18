Автомобильный портал Motorpage
18 фев 2022

Раскрыта информация о новом электрическом Lotus

Раскрыта информация о новом электрическом Lotus

Компания Lotus объявила о том, что мировая премьера электрического кроссовера Type 132 состоится в марте следующего года, а на конец текущего года уже запланированы ходовые испытания

Откровенно говоря, практически все технологии здесь принадлежат концерну Geely  - платформа, двигатели, батареи – все эти компоненты созданы китайцами. Команде Lotus здесь принадлежит лишь дизайн спорткара и его доводка. Пока заявлена лишь одна техническая характеристика – запас хода. Производитель заявляет, что машина на полном заряде способна проехать около 650 километров.  По слухам с места до 100 километров в час кроссовер сможет разгоняться примерно за три секунды.

Если верить производственному плану, в 2023 году также представят четырехдверное купе Lotus Type 133. В 2025 же году нам покажут крупный кроссовер D-сегмента. Еще через год, в 2026 году, линейка пополнится электрическим спорткаром Type 135.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Lotus создали подразделение спецпроектов, которое будет строить особенные машины

09 февраля 2022

Lotus показал новенький кроссовер Type 132 с электродвигателем

10 ноября 2021
Lotus Evija 2020 вид сверху

Lotus готовится представить четыре электромобиля.

31 августа 2021

Lotus представил новый спорткар

09 августа 2021
Lotus Emira (2023)

Lotus представил новый спорткар - это Toyota!

07 июля 2021
Lotus Emira

Lotus раскрывает свой спорткар по частям

08 июня 2021

 Новости Lotus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q3 - audi q3 sportback s tronic quattro sport (2021) альттер эго Тест драйв
18 февраля 2022

Audi Q3
"АльТТер эго"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"
Lexus RX - lexus rx (2020) комфорт физический и психологический
Тест драйв
15 февраля 2022

Lexus RX
"Комфорт физический и психологический"
Mercedes-Benz GLB - mercedes-benz glb (2020) в детский сад на броневичке
Тест драйв
14 февраля 2022

Mercedes-Benz GLB
"Mercedes-Benz GLB: в детский сад на броневичке"

Написано новостей:

3 0 0 6 4