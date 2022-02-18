Раскрыта информация о новом электрическом Lotus

Компания Lotus объявила о том, что мировая премьера электрического кроссовера Type 132 состоится в марте следующего года, а на конец текущего года уже запланированы ходовые испытания

Откровенно говоря, практически все технологии здесь принадлежат концерну Geely - платформа, двигатели, батареи – все эти компоненты созданы китайцами. Команде Lotus здесь принадлежит лишь дизайн спорткара и его доводка. Пока заявлена лишь одна техническая характеристика – запас хода. Производитель заявляет, что машина на полном заряде способна проехать около 650 километров. По слухам с места до 100 километров в час кроссовер сможет разгоняться примерно за три секунды.

Если верить производственному плану, в 2023 году также представят четырехдверное купе Lotus Type 133. В 2025 же году нам покажут крупный кроссовер D-сегмента. Еще через год, в 2026 году, линейка пополнится электрическим спорткаром Type 135.