Стали известны подробности об английском конкуренте Porsche Taycan

Британский журнал Autocar узнал новые подробности о новинке Lotus, которая пока известна под внутренним индексом Type 133

Наши английские коллеги сообщают, что работа над данным автомобилем уже близится к завершению. Важный нюанс – автомобиль будет построен на той же платформе, что и кроссовер Eltere, правда, внешность у автомобиля будет совершенно уникальная – «каждый член семьи будет иметь свой характер», отметил главный вице-президент компании по дизайну Питер Хорбюри.

Что касается силовых установок, то Type 133 будет представлен в двухмоторной версии, которая будет развивать около шестисот лошадиных сил. В Lotus заявили, что у автомобиля появится и заряженная версия, которая будет развивать 900 лошадиных сил. Следом за седаном Lotus выпустит еще один кроссовер D-сегмента (Type 134) — его представят в 2025 году. В 2026-м свет увидит электрический спорткар Type 135. Его разработают в сотрудничестве с Alpine.