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20 апр 2022

Стали известны подробности об английском конкуренте Porsche Taycan

Стали известны подробности об английском конкуренте Porsche Taycan
Автор фото: фирма-производитель

Британский журнал Autocar узнал новые подробности о новинке Lotus, которая пока известна под внутренним индексом Type 133

Наши английские коллеги сообщают, что работа над данным автомобилем уже близится к завершению. Важный нюанс – автомобиль будет построен на той же платформе, что и кроссовер Eltere, правда, внешность у автомобиля будет совершенно уникальная – «каждый член семьи будет иметь свой характер», отметил главный вице-президент компании по дизайну Питер Хорбюри.

Что касается силовых установок, то Type 133 будет представлен в двухмоторной версии, которая будет развивать около шестисот лошадиных сил. В Lotus заявили, что у автомобиля появится и заряженная версия, которая будет развивать 900 лошадиных сил. Следом за седаном Lotus выпустит еще один кроссовер D-сегмента (Type 134) — его представят в 2025 году. В 2026-м свет увидит электрический спорткар Type 135. Его разработают в сотрудничестве с Alpine.

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