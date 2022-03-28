Стало известно название первого электрического кроссовера Lotus

Уже завтра состоится презентация первого электрического кроссовера Lotus. Его уникальность заключается в том, что до сегодняшнего дня компания вообще не разрабатывала кроссоверы

Нет, разумеется, концепты были. Пару лет назад миру был представлен Lotus Lambda - в серийном воплощении он должен был стать гибридным кроссовером, причем, силовые установки планировалось взять от флагманского Volvo XC90. К сожалению, в серийное производство машина не пошла, но курс на сегмент SUV компания менять не стала и переключилась на выпуск электрокаров.

Собственно, первенца нам и будут показывать завтра. К слову, мы наконец-то знаем его название – Eletre (традиция компании – называть свои новинки словами, которые начинаются на букву «Е»). Технические характеристики Lotus Eletre пока не сообщаются. Тем не менее, ранее компания упоминала, что кроссовер планируется снабдить батареями ёмкостью от 90 до 120 кВт⋅ч, а электромоторы позволят новинке набирать первые 100 км/ч быстрее, чем за 3 секунды. Производство кроссовера будет налажено в Китае.