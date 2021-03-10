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10 мар 2021

Звук для электрического Lotus создаст знаменитый продюсер

Звук для электрического Lotus создаст знаменитый продюсер
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас модно интегрировать в электромоторы звуковую имитацию традиционного двигателя. Но еще ни разу его не записывал музыкальный продюсер.

Впрочем, все происходит в первый раз. Пионерами в данной области стала компания Lotus, которая решила воспользоваться услугами Патрика Патрикиоса. Этот персонаж довольно известен в музыкальных кругах. Он, будучи продюсером, работал с целым множеством звезд вроде Бритни Спирс.

Но интерес здесь вызывает не его портфолио, а сама работа с машиной. Патрикиос решил взять за основу звук гоночного болида Lotus из 1960 года. Он где-то раздобыл настоящий мотор и записал его звук. После этого продюсер стал прослушивать его в замедленном режиме и обнаружил, что на определенной скорости прослушивания мотор выдает ту же самую частоту, что и электромотор Evija, для которого и пишется данный «саундтрек». Сформировав итоговый сэмпл, Патрикиос добавил в него несколько цифровых эффектов, что обеспечило уникальный звук.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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