Хэтчбек Mini оснастили мотором V8

Нет, это не штатная модификация, а тюнинг-проект, который создали для фестиваля скорости в Гудвуде

Проект разработан британским производителем компонетов подвесок – компанией Powerflex совместно с национальной ассоциацией поставщиков комплектующих Performance Automotive Aftermarket Association. Взяв за основу хэтч Mini второго поколения, специалисты интегрировали в него мотор V8 от BMW M3 вместе с роботизированной трансмиссией. Более того, машину перевели на задний привод! Стоит ли говорить, что проект потребовал серьезной переделки – особенно это коснулось ходовой части - на Купер поставили модифицированные подрамники от Subaru Impreza STI.

Самое интересное, что внешне машина практически не отличается от простого Mini Cooper! То есть, здесь нет ничего такого, что могло бы нам заявить о «злом» характере машины. Хотя одна деталь присутствует - расширенные колесные арки и облегченные колеса Braid.