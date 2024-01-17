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17 янв 2024

Китайский электрический Mini Cooper стал на шаг ближе к старту продаж

Китайский электрический Mini Cooper стал на шаг ближе к старту продаж
Автор фото: фирма-производитель

Минпромторг Китая опубликовал изображения и некоторые технические характеристики нового электрического Mini Cooper. Автомобиль собирается на производственных мощностях совместного предприятия BMW и Great Wall Motor

Mini Cooper EV будет предложен с двумя вариантами электрической силовой установки. Стандартная версия оснащается одним электромотором мощностью 184 л.с. Максимальная скорость - 160 км/ч. Более дорогая версия S получила электромотор на 218 л.с. В данном случае “максималка” ограничена на отметке в 170 км/ч. Емкость аккумулятора - 40,7 кВт*ч и 54,2 кВт*ч соответственно. Известно, что самая дорогая версия набирает первую “сотню” за 6,7 с. Запас хода - 402 км.

Электромобиль сохранит фирменный дизайн с круглыми фарами и овальной аркой вокруг вставки под решетку радиатора и двух воздухозаборников. Задняя часть выделяется треугольными блоками светотехники, которые соединяются светодиодной полосой по всей ширине кузова. К слову, диодный рисунок стоп-сигналов уже гораздо меньше намекает на Юнион Джек. Габариты электромобиля: 3858/1756/1458 мм. при колесной базе в 2526 мм. В зависимости от комплектации, автомобиль будет предложен с 16-, 17- или 18-дюймовыми колесными дисками в шести разных дизайнах. Также известно, что на передней панели в салоне устанавливается круглый экран мультимедийной системы диаметром 24 сантиметра. Он же выполняет и роль “приборки”. 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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