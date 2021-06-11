Классические Mini сделали электрическими

Компания London Electric Cars, которая известна конверсиями спорткаров и ретро-автомобилей, приготовила очередной проект – переделка классических Mini

Фактически, Mini превратят в Nissan Leaf. Не удивляйтесь - всю электрическую начинку мастера позаимствуют именно у данного электромобиля. Впрочем, владелец может пожелать себе настоящий кастом и выбрать совсем иной двигатель и батареи.

Любопытно, но использование японских хэтчбеков даже оправдывается с точки зрения экономики и экологии. Дескать, такое решение дешево и менее губительно для нашей природы- компании не приходится покупать или создавать новую электрику, а значит вредные выбросы также уменьшаются.