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11 июн 2021

Классические Mini сделали электрическими

Классические Mini сделали электрическими

Компания London Electric Cars, которая известна конверсиями спорткаров и ретро-автомобилей, приготовила очередной проект – переделка классических Mini

Фактически, Mini превратят в Nissan Leaf. Не удивляйтесь -  всю электрическую начинку мастера позаимствуют именно у данного электромобиля. Впрочем, владелец может пожелать себе настоящий кастом и выбрать совсем иной двигатель и батареи.

Любопытно, но использование японских хэтчбеков даже оправдывается с точки зрения экономики и экологии. Дескать,  такое решение дешево и менее губительно для  нашей природы-  компании не приходится покупать или создавать новую электрику, а значит вредные выбросы также уменьшаются.

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