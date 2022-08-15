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15 авг 2022

Классический Mini превратили в арт-электрокар

Классический Mini превратили в арт-электрокар
Автор фото: фирма-производитель

В начале текущего года компания Mini предложила потенциальным клиентам необычное решение – любой владелец классического Mini, который производился вплоть до двухтысячных годов, мог обратиться к официальному дилеру и за некоторую плату произвести конверсию своей машины в электрокар

Штатная силовая установка в таком случае изымается, а ее место занимает 120-сильный электромотор и батарея, которая обеспечивает 160-сильный запас хода. Занятно, но конверсия привлекла внимание различных художников, которые стали делать из машин целые арт-объекты.

Взгляните, к примеру, на работу британки, Лаквены Макивер.  Она купила электрический Mini и раскрасила автомобиль в яркие разноцветные  полосы, которые стали символом путешествий и разнообразия культур. «Я надеюсь, что этот Mini Recharged заставит людей чувствовать себя хорошо и вызовет улыбку на их лицах — это не автомобиль, а фестиваль красок культур», — описала свою работу Макивер в интервью местным СМИ.

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