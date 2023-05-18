Автомобильный портал Motorpage
18 май 2023

Mini Cooper получил заряженную версию

Mini Cooper получил заряженную версию
Автор фото: фирма-производитель

У хэтчбеков Mini издавна существовали версии с мощными моторами, но эта – в какой-то степени является уникальной. Во-первых, в качестве коробки передач здесь используется «механика», а во-вторых,  перед  нами, возможно, последний Mini с МКПП

Это утверждение официально не подтверждено, но инсайдеры уверены -  руководство Mini хочет окончательно распрощаться с тремя педалями. Косвенным подтверждением данной точки зрения является тираж новинки – 999 экземпляров.

Поговорим о самой машине. Итак, Mini Cooper JCW 1to6 получил в свое распоряжение двухлитровый турбомотор, который развивает 231 лошадиную силу. Вышеупомянутая «механика» здесь 6-ступенчатая.  Разгон до сотни занимает 6.3 секунды.  Максимальная скорость не уточняется, но интересно, что с восьмидиапазонным «автоматом» MINI JCW на 0,2 секунды динамичнее!

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mini раскрыла характеристики электрического Cooper

04 мая 2023

В автомобилях Mini появятся бульдоги

10 апреля 2023

Дизайн нового Mini Cooper рассекретили до премьеры

04 апреля 2023
Mini Clubman Final Edition (2023)

Mini прощается с моделью Clubman

22 марта 2023

Названы характеристики электрического Mini

09 марта 2023

Mini пустит в серию «зеленый» кабриолет Cooper

16 февраля 2023

 Новости MINI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат» Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа
Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"
Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства
Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"

Написано новостей:

3 3 0 1 5