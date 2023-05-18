Mini Cooper получил заряженную версию

У хэтчбеков Mini издавна существовали версии с мощными моторами, но эта – в какой-то степени является уникальной. Во-первых, в качестве коробки передач здесь используется «механика», а во-вторых, перед нами, возможно, последний Mini с МКПП

Это утверждение официально не подтверждено, но инсайдеры уверены - руководство Mini хочет окончательно распрощаться с тремя педалями. Косвенным подтверждением данной точки зрения является тираж новинки – 999 экземпляров.

Поговорим о самой машине. Итак, Mini Cooper JCW 1to6 получил в свое распоряжение двухлитровый турбомотор, который развивает 231 лошадиную силу. Вышеупомянутая «механика» здесь 6-ступенчатая. Разгон до сотни занимает 6.3 секунды. Максимальная скорость не уточняется, но интересно, что с восьмидиапазонным «автоматом» MINI JCW на 0,2 секунды динамичнее!